Корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота России

Корвет «Резкий» проекта 20380, построенный Амурским судостроительным заводом, вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) России. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественная церемония подъема Андреевского флага на корабле состоялась во Владивостоке на 33-м причале ТОФ.

«Я уверен, что корвет и экипаж будут с честью нести гордое имя — "Резкий", гордое имя тихоокеанцев, подтвердят и приумножат все те боевые традиции, которыми славится Тихоокеанский флот и Военно-морской флот России», — сказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

В июне Минобороны России сообщило, что корвет «Резкий» проекта 20380 в ходе испытаний сбил средствами противовоздушной обороны (ПВО) сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Москит».