Политолог указал на покрывательство деда-нациста вице-премьером Канады

Корнилов заметил необычное поведение вице-премьера Канады при вопросе о нацистах

Вице-премьер Канады Христя Фриланд старалась уйти от вопроса о том, сколько в стране находится ветеранов-нацистов, так как сама является внучкой человека, который служил Гитлеру. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Владимир Корнилов.

Политолог опубликовал видео, где вице-премьер Канады отвечает на соответствующий вопрос журналиста. Он обратил внимание, что Фриланд отвечала на поставленный вопрос. «Правительство намерено очень аккуратно продумать дальнейшие шаги», — сказала она.

«Но тут даже не ее ответ примечателен. Вы на руки-то ее — на руки! — посмотрите! На бегающие глаза и выражение лица! Видно, как ей, внучке такого же украинского нациста, верой и правдой служившего Гитлеру в оккупированной Польше, трудно отвечать на этот прямой вопрос», — отметил Корнилов.

По его словам, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который легко предал память своего героического деда, прямой потомок нациста Фриланд вынуждена выкручиваться, чтобы случайно не осудить своих родственников.

«И в то же время не быть обвиненной в прославлении нацизма. Потому, видать, и сцепила руки до посинения — чтобы не выдать себя и не зигануть в ответ», — заключил политолог.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. На фоне скандала спикер парламента Канады Энтони Рота объявил об отставке.