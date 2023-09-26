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21:07, 26 сентября 2023Мир

Спикер парламента Канады подал в отставку из-за чествования нациста

Спикер парламента Канады Рота подал в отставку из-за чествования нациста Хунки
Энтони Рота

Энтони Рота. Фото: Blair Gable / Reuters

Спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что подал в отставку на фоне скандала с чествованием 98-летнего ветерана 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Об этом сообщает Reuters.

«С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», — сказал он, выступая в парламенте. Рота уточнил, что официально покинет свой пост 27 сентября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал нациста Хунки. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что Варшава потребовала извинений от Канады за приглашение и чествование Хунки. Он также добавил, что Польша никогда не согласится с «обелением нацистских преступников».

Позже министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил о мерах по возможной экстрадиции Хунки из Канады.

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    Марина Совина
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