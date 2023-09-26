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17:27, 26 сентября 2023Мир

Польша заявила о мерах по экстрадиции из Канады ветерана СС Хунки

Варшава приняла меры для возможной экстрадиции нациста «Галичина» Хунки

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил о мерах по возможной экстрадиции из Канады ветерана 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки после скандала с его чествованием в парламенте Канады. Об этом сообщает ТАСС.

«Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием участника преступного нацистского формирования СС «Галичина» в присутствии Зеленского, я принял меры по возможной экстрадиции этого человека в Польшу», — сообщил он.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что Варшава потребовала извинений от Канады за приглашение и чествование Хунки. Он также добавил, что Польша никогда не согласится с «обелением нацистских преступников».

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    Семен Александров
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