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09:06, 28 сентября 2023Спорт

Фернандес объяснил отъезд из России в Бразилию весной 2022 года

Фернандес заявил, что уехал из России в 2022 году не из-за политической ситуации

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Защитник «Зенита» Марио Фернандес объяснил отъезд из России в Бразилию весной 2022 года. Его слова приводит Sport24.

Футболист подчеркнул, что политическая ситуация не имела для него значения, поэтому в итоге он вернулся в Россию. «Жена находилась на позднем сроке беременности. А у меня за спиной 10 лет интенсивной карьеры в ЦСКА. За этот период накопилась усталость. Семья и профессиональная карьера — не особенно совместимые вещи», — объяснил Фернандес.

Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.

С 2017 года Фернандес привлекался к матчам за сборную России. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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    Ксения Курашкина
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