Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:10, 28 сентября 2023Забота о себе

Врач предупредила о неочевидных последствиях обжорства

Терапевт Красикова предупредила, что из-за обжорства может развиться стресс

Фото: Unsplash

Из-за обжорства может развиться стресс и проявляться другие неочевидные последствия, предупредила терапевт, семейный врач «Цифровой клиники ВСК» Алина Красикова. Она перечислила их в комментарии для «Ленты.ру».

По ее словам, переедание развивается из-за сильного стресса, депрессии, неправильно сформированных пищевых привычек. В то же время обжорство способно, помимо ожирения, вызвать тревожность и ментальные проблемы. Это происходит из-за того, что человек осознает свою слабость перед привычкой много есть и не способен с ней совладать.

К тому же, добавила Красикова, привычка переедать появляется из-за замедленного метаболизма, нечувствительности некоторых людей к перееданию и из-за проблем со здоровьем.

Чрезмерные ограничения в пище, соблюдение жестких диет или периодическое голодание могут вызывать приступы переедания, когда человек не в состоянии контролировать потребность в пище

Алина Красиковатерапевт

Справиться перееданием сложно, но можно даже самостоятельно, обнадежила врач. Первым делом она рекомендовала уделять больше внимания качеству пищи и процессу ее приема. Для этого нужно жевать медленно, наслаждаясь каждым кусочком, рассказала она. Это, по слова Красиковой, помогает контролировать аппетит.

4-5
раз

нужно есть в день небольшими порциями для поддержания стабильного уровня сахара в крови и уменьшения желания переедать

Телевизор и смартфон — главные враги для культуры питания, заявила терапевт. Просмотр фильмов во время приема пищи обязательно приведет к перееданию, так как во время такого процесса невозможно контролировать объем съеденного. «Переставайте есть, как только испытали легкое чувство насыщения, даже если на тарелке осталась самая вкусная еда», — призывает она.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
Производство пищи требует все больше ресурсов. Почему тяга к еде становится угрозой для экологии?
Производство пищи требует все больше ресурсов.Почему тяга к еде становится угрозой для экологии?
28 ноября 2022

Напоследок врач посоветовала проанализировать свои привычки и понять, почему возникла склонность к обжорству. Если еда — способ получить удовольствие и расслабиться, необходимо искать другие методы релаксации и управления эмоциями. «Если вы не голодны физиологически, но вас тянет к холодильнику, отправляйтесь на прогулку или отвлекитесь на любимое дело», — рекомендовала Красикова.

Ранее Алина Красикова посоветовала не увлекаться экзотическими блюдами во время поездок. Так, она призвала не есть, оленину, мясо змей, крокодилов и другую непривычную для себя пищу.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Российский летчик назвал особенности Су-57

    Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха

    Минздрав России заявил о росте заболеваемости COVID-19

    Предложившего поиграть детям и изнасиловавшего их 9 лет назад россиянина осудили

    Туристы отправились в свадебное путешествие и нашли в номере скрытую камеру

    Полиция навестила Бритни Спирс из-за ее танцев с ножами

    Власти Грузии призвали не допустить украинизации или афганизации страны

    В Армении пообещали выделить финансовую помощь переселенцам из Карабаха

    Россиян предупредили об опасности возникновения пожара в доме из-за зарядки

    Стала известна позиция WADA по делу Валиевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости