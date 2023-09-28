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22:24, 28 сентября 2023Мир

Захарова призвала запросить список друзей эсэсовца Хунки в Южной Америке

Захарова: необходимо запросить список друзей ветерана СС Хунки в Южной Америке
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Необходимо запросить список друзей ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в Латинской Америке, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. С таким призывом она выступила в своем Telegram-канале.

Она процитировала слова Хунки, рассказавшего о намерении переехать в Южную Америку. «Напомню. Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10-15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. Коллаборационистов не считали даже...», — написала Захарова.

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