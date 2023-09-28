Постпред Крыма назвал вызовом ракетную атаку ВСУ на Севастополь

Постпред Крыма Мурадов назвал военным вызовом ракетную атаку ВСУ на Севастополь

Ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь — военный вызов для России, считает вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. Его цитирует РИА Новости.

«Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки, как своего рода заявление: "Пока вы обещаете ударить по нашему штабу принятия решений, мы разгромим ваши"», — сказал Мурадов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. В результате, по данным Минобороны, один военнослужащий пропал без вести, ракетный удар повредил историческое здание штаба, где впоследствии начался пожар.

После этого в городе объявили повышенные меры безопасности связи с уборкой частей сбитой над городом ракеты ВСУ — осколок снаряда перевезли на полигон и уничтожили. Впоследствии аварийные конструкции штаба подрывали для обрушения.