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09:59, 28 сентября 2023Россия

Постпред Крыма назвал вызовом ракетную атаку ВСУ на Севастополь

Постпред Крыма Мурадов назвал военным вызовом ракетную атаку ВСУ на Севастополь
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ракетная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь — военный вызов для России, считает вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. Его цитирует РИА Новости.

«Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки, как своего рода заявление: "Пока вы обещаете ударить по нашему штабу принятия решений, мы разгромим ваши"», — сказал Мурадов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. В результате, по данным Минобороны, один военнослужащий пропал без вести, ракетный удар повредил историческое здание штаба, где впоследствии начался пожар.

После этого в городе объявили повышенные меры безопасности связи с уборкой частей сбитой над городом ракеты ВСУ — осколок снаряда перевезли на полигон и уничтожили. Впоследствии аварийные конструкции штаба подрывали для обрушения.

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    Анастасия Шейкина
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