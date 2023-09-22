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19:46, 22 сентября 2023Россия

Колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась из Севастополя

Развожаев сообщил, что колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась из Севастополя
СюжетМинобороны:

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Колонна с частью сбитой над Севастополем ракеты выдвинулась из города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, жители проспекта Нахимова, покидавшие свои квартиры, могут вернуться домой. «Машина оповещения сейчас проинформирует при помощи громкоговорителя, что можно выходить на улицу», — написал Развожаев.

Ранее оперштаб ввел в Севастополе повышенные меры безопасности в связи с уборкой частей сбитой над городом ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор, осколок снаряда перевезут на полигон и уничтожат.

Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударная волна выбила стекла в десятке жилых домов. По словам Развожаева, часть одного из снарядов упала недалеко от театра Луначарского.

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В свою очередь, Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны сбили над Севастополем пять украинских ракет. В результате атаки в здании штаба Черноморского флота началось возгорание. Один военнослужащий числится пропавшим без вести. Среди мирных жителей пострадавших нет.

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    Константин Лысяков
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