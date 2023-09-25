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11:24, 25 сентября 2023Россия

Аварийные конструкции штаба ЧФ в Севастополе подорвут для обрушения

Развожаев: в Севастополе подорвут аварийные конструкции штаба ЧФ для обрушения

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Аварийные конструкции штаба Черноморского флота (ЧФ) подорвут для обрушения. Об этом предупредил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен в 11:25», — сообщил глава города, подчеркнув, что работы будут продолжаться до двух часов дня.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и предупредил их о возможных громких звуках в городе.

Ранее глава города, объясняя глухой звук, который прозвучал в центре города, заявил о запланированном демонтаже части аварийных конструкций на штабе флота, который попал под ракетный удар.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. В результате, по данным Минобороны, один военнослужащий пропал без вести, ракетный удар повредил историческое здание штаба, где впоследствии начался пожар.

После этого в городе объявили повышенные меры безопасности связи с уборкой частей сбитой над городом ракеты ВСУ — осколок снаряда перевезли на полигон и уничтожили. На следующий день, 23 сентября, в Севастополе сбили еще одну ракету, которая упала в районе Сухарной балки.

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    Анастасия Шейкина
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