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10:41, 25 сентября 2023Россия

В Севастополе объяснили глухой звук в городе

Развожаев объяснил глухой звук в Севастополе демонтажом конструкций штаба ЧФ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Севастополя Михаил Развожаев объяснил глухой звук, который могли слышать жители в центре города. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота», — сообщил Развожаев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе в пятницу, 22 сентября. В результате, по данным Минобороны, один военнослужащий пропал без вести, ракетный удар повредил историческое здание штаба, где впоследствии начался пожар.

Впоследствии в городе объявили повышенные меры безопасности связи с уборкой частей сбитой над городом ракеты ВСУ — осколок снаряда перевезли на полигон и уничтожили. На следующий день, 23 сентября, в Севастополе сбили еще одну ракету, которая упала в районе Сухарной балки.

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    Анастасия Шейкина
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