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16:13, 28 сентября 2023Среда обитания

Российский владелец «Меги» допустил возвращение активов шведской компании

Газпромбанк допустил обратный выкуп ТЦ «Мега» шведской Ingka Centres

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Торговые центры «Мега», которые выкупила российская группа «Газпромбанк», могут вернуться прежнему владельцу — шведской компании Ingka Centres. О возможности обратного выкупа активов сообщили в пресс-службе Газпромбанка, пишет ТАСС.

Новый владелец уточнил, что не планирует делать ребрендинг, в приоритете остается сохранение и развитие бизнеса под брендом «Мега». Кроме того, группа не собирается продавать отдельные торговые центры и сокращать штат сети, который состоит примерно из тысячи сотрудников.

Сделка по продаже ТЦ «Мега» была завершена 28 сентября. Газпромбанку перешли 14 объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Их суммарная площадь составляет 2,3 миллиона квадратных метров.

Стоимость торговых центров оценивается в 2,85 миллиарда долларов, как заявлял ранее президент Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов. Однако новый владелец мог купить бизнес дешевле, поскольку сейчас для согласования сделки правительственной комиссией требуется дисконт от 50 процентов от стоимости.

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    Мария Грушко
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