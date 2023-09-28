В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава ОВА Прокудин: в Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольном Украине городе Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры, об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его словам, снаряд попал по территории завода и инфраструктурного объекта. Глава администрации не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

В ночь на 28 сентября в украинских городах Николаеве и Херсоне произошли взрывы. В Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлялась воздушная тревога.

Утром 27 сентября стало известно, что в Днепропетровской области повреждены газопроводы и линия электропередачи из-за взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Украины Сергей Лысак.