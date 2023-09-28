Российский военкор рассказал об атаке ВСУ под видом сдачи в плен в ЛНР

Российский военкор Руденко: ВСУ атаковали ВС РФ под видом сдачи в плен в ЛНР

Украинские войска под видом сдачи в плен атаковали российских военных в ЛНР. Об этом рассказал военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram.

По данным командира батальона с позывным Зенит, на которого ссылается корреспондент, атаке подверглись позиции казачьего отряда специального назначения «Барс-16» в районе Спорного. При этом действия противника не увенчались успехом: войска Украины были отбиты. В итоге, как отмечается, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в живой силе, еще один был ранен и взят в плен.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в районе Спорного. По его словам, после атаки позиций российских сил войска Украины понесли «очередные безвозвратные и санитарные потери». При общении с пленными также выяснилось, что они были направлены на фронт в большей степени из восточных и центральных регионов Украины.

В сентябре российскому полковнику Юрию Кнутову стало известно об обстановке в районе Сватово. Он указал, что на участке Сватово — Кременная обстановка периодически меняется, но все же можно говорить, что там инициатива принадлежит российской стороне. Незадолго до этого на данном направлении также сдались в плен бойцы ВСУ вместе с ящиками боеприпасов в качестве трофеев.