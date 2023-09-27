Российский полковник рассказал об обстановке в районе Сватово

Полковник Кнутов заявил о преимуществе армии РФ над ВСУ в районе Сватово

На участке Сватово — Кременная, где группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен, у России есть преимущество, инициатива на ее стороне, заявил военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он объяснил «Ленте.ру», что решение группы военных ВСУ сдаться в плен связано с падением морального духа в украинской армии.

«На участке Сватово — Кременная ситуация периодически меняется, но можно говорить, что там инициатива принадлежит нам. Там есть подвижки, я бы не сказал, что радикальные, там наши войска постоянно давят, пусть это идет и не так быстро, как в районе Купянска. Но у нас сейчас в целом нет задачи какого-то радикального наступления. Важно понимать, что многие военнослужащие, которых призывают туда, родом из областей, которые симпатизируют России. Именно поэтому, когда у таких солдат появляется возможность перейти на нашу сторону, они ее используют», — сказал Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что решение сдаться в плен сигнализирует о падении морального духа среди украинских военных.

«Те мобилизованные, которых в принудительном порядке хватают на улицах, не желают воевать, их не обучают и не готовят, не обеспечивают им пребывание на передовой. Они видят, что их используют как пушечное мясо и, когда появляется возможность, они сдаются в плен. (...) Таких военнослужащих в украинской армии становится все больше, поэтому Украина использует достаточно широко заградотряды», — добавил собеседник «Ленты.ру».

С точки зрения морально-психологической ситуация на фронте начинает меняться в пользу России Юрий Кнутов военный эксперт, полковник в отставке

Ранее стало известно, что группа бойцов ВСУ на сватовском направлении (Сватово — Кременная) сдалась в плен российским солдатам вместе с ящиками боеприпасов в качестве трофеев. «По открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК (боекомплект)», — сообщал источник.

Позднее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово. Марочко пояснил, что на участке Сватово — Кременная украинские военные запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации. Военный эксперт предположил, что ранение получил высокопоставленный куратор либо офицер высшего командного звена ВСУ.