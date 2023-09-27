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08:38, 27 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово

Марочко: ВСУ эвакуировали высокопоставленного командира под Сватово в ЛНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи санитарной авиации эвакуировала раненую «важную персону» на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что на участке Сватово — Кременная украинские военные запрашивали экстренную эвакуацию для военнослужащего с привлечением санавиации. Марочко предположил, что ранение получил высокопоставленный куратор либо офицер высшего командного звена ВСУ. К такому выводу он пришел, проанализировав поведение украинского командования и его действия.

Ранее группа бойцов ВСУ на сватовском направлении (Сватово — Кременная) сдалась в плен российским солдатам вместе с ящиками боеприпасов в качестве трофеев.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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