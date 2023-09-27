Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:33, 27 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о «мясных штурмах» ВСУ в районе Спорного

Марочко: ВСУ бросают неподготовленных бойцов в «мясные штурмы» в районе Спорного

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают в «мясные штурмы» неподготовленных бойцов в районе села Спорное. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, после очередного штурма позиций российских сил украинские боевики понесли очередные безвозвратные и санитарные потери. При этом он отметил, что эвакуацию раненых ВСУ не проводили, ей занимались военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России.

Марочко уточнил, что в при общении с пленными выяснилось, что они не прошли должную подготовку и были направлены на фронт в большей степени из восточных и центральных регионов Украины.

Ранее в Запорожской области сообщили, что первая линия обороны остается неприступной для украинских сил, несмотря на их постоянные попытки прорвать ее ценою колоссальных потерь.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В ЛНР рассказали об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово

    Росавиация разослала рекомендации для пилотов после инцидента с самолетом А320

    Российская актриса станцевала в бикини на камеру

    В России указали на замалчивание Западом фактора энергодефицита

    Украинцы потребовали у москвички поджечь военкомат за освобождение сына из плена

    Отряд «Эспаньола» заманил ВСУ к кладбищу и сорвал атаку под Клещеевкой

    В ЛНР рассказали о «мясных штурмах» ВСУ в районе Спорного

    Температура в Москве побьет новый рекорд

    Число пострадавших в пожаре в Ираке достигло 450 человек

    В Госдуме предложили отменить налог на доходы для части россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости