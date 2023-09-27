В ЛНР рассказали о «мясных штурмах» ВСУ в районе Спорного

Марочко: ВСУ бросают неподготовленных бойцов в «мясные штурмы» в районе Спорного

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросают в «мясные штурмы» неподготовленных бойцов в районе села Спорное. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, после очередного штурма позиций российских сил украинские боевики понесли очередные безвозвратные и санитарные потери. При этом он отметил, что эвакуацию раненых ВСУ не проводили, ей занимались военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России.

Марочко уточнил, что в при общении с пленными выяснилось, что они не прошли должную подготовку и были направлены на фронт в большей степени из восточных и центральных регионов Украины.

Ранее в Запорожской области сообщили, что первая линия обороны остается неприступной для украинских сил, несмотря на их постоянные попытки прорвать ее ценою колоссальных потерь.