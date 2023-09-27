Рогов: российские военные отразили попытки ВСУ атаковать у Работино — Вербовое

Первая линия обороны в Запорожской области остается неприступной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на их постоянные попытки ее прорвать ценою колоссальных потерь. Об этом сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, заявления Киева о якобы прорыве российской первой линии обороны на участке Работино — Вербовое ореховского направления Запорожского фронта по факту оказались ложью и намеренным вбросом.

Рогов подчеркнул, что шквальные атаки ВСУ сдерживаются и отражаются российскими военными. «Враг бросил в бой большое число бронетехники и личного состава, но наша первая линия обороны остается неприступной», — подчеркнул он.

При этом врага уничтожают на значительном расстоянии от первой линии обороны, куда украинские войска так и не смогли прорваться за все время контрнаступления, в то время как российские бойцы не просто обороняются, но даже осуществляют контратаки, заключил Рогов.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области идут тяжелые ожесточенные бои. Он заявил, что ВСУ атаковали российские позиции большим числом бронетехники, а также несколькими группами солдат, составляющих до четырех рот.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

