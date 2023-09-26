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21:59, 26 сентября 2023Бывший СССР

Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области

Рогов заявил о наступлении ВСУ и ожесточенных боях в Запорожской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженным силы Украины (ВСУ) пошли в наступление в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

«Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта», — подчеркнул он.

По его словам, в Запорожской области идут тяжелые ожесточенные бои. Он заявил, что ВСУ атаковали российские позиции большим числом бронетехники, а также несколькими группами солдат, составляющих до четырех рот.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Как уточнялось, инцидент был зафиксирован в 19:45 в Ленинском районе города. 20 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за падения ракеты HARM было повреждено остекление одной из школ в Буденновском районе.

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    Марина Совина
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