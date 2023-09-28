Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала о лечении в рехабе

Дочь Брюса Уиллиса Талула рассказала, что чувствовала себя прекрасно в рехабе

Дочь актрисы Деми Мур и актера Брюса Уиллиса Талула рассказала, как чувствовала себя во время лечения в реабилитационном центре. На ее пост в одной из социальных сетей обратило внимание издание People.

Весной 2022 года 29-летняя Талула была госпитализирована в реабилитационный центр с расстройством пищевого поведения. В новом видеоролике, который опубликовала девушка, она поет во время поездки в машине. «Чувствовала себя совершенно прекрасно в рехабе в Техасе», — отметила она.

Уиллис покинула медицинское учреждение в октябре 2022 года. В мае 2023-го она подробно рассказала в эссе для Vogue, что привело ее в клинику. «Последние четыре года я страдала от нервной анорексии, о которой не хотела говорить, потому что после завязки с алкоголем в 20 лет это как будто был мой последний порок. Терапевтический эффект лечения был велик, впервые я оплакала 15-летнюю себя, никчемного, гадкого утенка», — делилась она.

Ранее в Великобритании врачи запретили студентке, страдающей от анорексии, принимать душ и водить машину из-за риска сердечного приступа. 22-летняя Джесс Джонс рассказала, что села на диету после расставания с парнем. Она объяснила, что хотела добиться идеального тела, как у девушек в социальных сетях.