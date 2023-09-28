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15:42, 28 сентября 2023Спорт

Глава Ла Лиги высказался об обвинениях во взяточничестве в адрес «Барселоны»

Тебас заявил, что RFEF предоставила Ла Лиге не все данные по делу Негрейры
Хавьер Тебас

Хавьер Тебас. Фото: Guillermo Martinez / Reuters

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об обвинениях во взяточничестве в адрес «Барселоны». Его слова приводит Marca.

«Взятка — это когда преступление совершается в отношении государственного служащего. Может быть, они считают, что судьи таковыми являются. Я не знаю, я должен дать правовую оценку как юрист», — заявил Тебас, отметив, что для более точной оценки ему нужно ознакомиться с аргументами стороны обвинения.

Кроме того, Тебас прокомментировал обыски в штаб-квартире технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Функционер пояснил, что Гражданская гвардия Испании в техкоме появилась после того, как Ла Лига попросила федерацию футбола Испании аккредитовать ряд доказательств для расследования. «Мы запрашивали оценку Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опрос судей и некоторые другие моменты, которые федерация нам не предоставила», — добавил он.

Ранее 28 сентября стало известно, что суд признал «Барселону» виновной по делу о даче взяток бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF Энрикесу Негрейре. Установлено, что клуб заплатил специалисту в общей сложности около 7,5 миллиона евро. Суд квалифицировал эту выплату как противоправное действие ради продвижения интересов команды.

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    Андрей Стрельцов
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