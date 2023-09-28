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12:38, 28 сентября 2023Среда обитания

Дом Трампа оценили в 18 миллионов долларов вместо 300

Суд оценил особняк экс-президента США Трампа в 18 миллионов долларов

Фото: Marco Bello / Reuters

Суд штата Нью-Йорк продешевил при оценке стоимости особняка бывшего американского президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во флоридском курортном городе Палм-Бич. Оценив его всего в 18 миллионов долларов, суд существенно занизил его цену на рынке, заявили американские риелторы в беседе с New York Post.

Реальная стоимость резиденции Трампа во Флориде на сегодняшний день — не менее 300 миллионов долларов. И это без учета персонального поля для гольфа в нескольких минутах ходьбы, говорят эксперты. Соседние дома площадью всего в 9-12 тысяч квадратных метров продают по рыночной цене 150-200 миллионов долларов. В то же время площадь поместья Трампа достигает 80 тысяч квадратных метров.

Трамп приобрел особняк в Палм-Бич в 1985 году за 10 миллионов долларов: пять миллионов бизнесмен отдал за сам дом, три миллиона — за богатую отделку и еще два миллиона — за 37 квадратных метров пляжа прямо через дорогу, подсчитал Forbes. В 2016 году, по данным издания, поместье оценивалось уже в 160 миллионов долларов.

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Купленный актив Трамп превратил в элитный частный клуб, за членство в котором придется выложить 100 тысяч долларов вступительного взноса, а также ежегодно платить по 14 тысяч долларов. В особняке экс-президента 58 спален, 33 ванные комнаты и еще 126 номеров, Трамп сдает их в аренду для частных мероприятий.

27 сентября нью-йоркский судья Артур Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Суд пришел к выводу, что экс-президент и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования. Трамп назвал вердикт суда смешным и неправильным.

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    Виктория Клабукова
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