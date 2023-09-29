Стало известно о подписании Усиком и Фьюри контракта на бой

ESPN: Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом стало известно ESPN.

По информации источника, боксерский поединок может состояться 23 декабря 2023 года или в январе 2024-го.

28 июня сообщалось, что Фьюри отказался драться с Усиком на супертурнире в Саудовской Аравии, запланированном на декабрь 2023 года. Изначально боксеры должны были встретиться 29 апреля, однако не сумели договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).