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18:27, 29 сентября 2023Забота о себе

Врач назвал причины кровоточивости десен и способы избежать ее

Фото: Axel Bredehöft / imagebroker.com / Globallookpress.com

Деснам, как и зубам, нужен полноценный уход и периодический осмотр у стоматолога, заявил стоматолог Владимир Лосев. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал причины кровоточивости десен и способы избежать ее.

По его словам, одна из главных причин болезней десен — переходящее с мертвых зубов поражение тканей, объяснил Лосев. При сильном воспалении даже прикосновение языка может привести к появлению крови.

По словам собеседника «Ленты.ру», проблемы с деснами могут начаться и из-за плохо установленных коронок и виниров, а также пломб. Это может произойти из-за того, что у них выступают острые края, под которые забивается пища. К тому же края могут травмировать десны, вызывая кровоточивость.

Постоянное воспаление во рту становится причиной появления неприятного запаха

Другие причины кровотечения десен кроются в недостаточной гигиене, продолжил врач. Например, чаще всего страдают «восьмерки» — зубы мудрости. По словам Лосева, они расположены далеко, иногда под углом. Часто у этих зубов рельефная поверхность. Все это усложняет уход за зубами и деснами.

Скученность зубов тоже может стать причиной кровоточения десен. В искривленном зубном ряду пище легче зацепиться, и при несвоевременной чистке это приводит к воспалению и истончению соединительной ткани

Владимир Лосевстоматолог
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Напоследок врач предупредил, что не стоит запускать здоровье десен, так как при их воспалении невозможно нормально и полноценно питаться. К тому же болезненность десен вызывает и психологический дискомфорт.

Ранее Владимир Лосев перечислил причины прозрачности зубов. Среди них он назвал возрастные изменения и истончение эмали из-за неправильного ухода.

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    Вера Владзиевская
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