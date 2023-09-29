Возможность отставки Зеленского из-за скандала с чествованием эсэсовца оценили

Политолог Светов: скандал с эсэсовцем не обернется последствиями для Зеленского

Ситуация с чествованием президентом Украины Владимиром Зеленским 98-летнего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки никак не скажется на политической карьере украинского лидера, заявил политолог Юрий Светов. Таким образом он прокомментировал «Ленте.ру» призывы отправить Зеленского в отставку на фоне скандала с появлением Хунки в парламенте Канады.

«Ситуация с эсэсовцем Хункой не обернется никакими последствиями для Зеленского. Это связано со следующим обстоятельством: Хунка въехал в Канаду не как воевавший в дивизии "Галичина", а как ветеран первой украинской дивизии. Эту "Галичину" в конце войны перформатировали, и поэтому англичане, американцы и канадцы приняли тех, кто воевал в составе этой дивизии: они туда перебрались, получили гражданство и живут себе припеваючи. В любом случае это ничем не закончится: порассуждают и замолчат», — считает эксперт.

Уверен, что и западные лидеры ни в коем случае ничего не выскажут Зеленскому по этому поводу. Они сделали заявления для успокоения общественного мнения, отправили пару человек в отставку. Памятники этой дивизии будут продолжать стоять по всей Канаде Юрий Светов политолог

Светов объяснил, что за «теплый прием» украинского эсэсовца в канадском парламенте наибольшую ответственность несет служба протокола, которая организовывала мероприятие.

«Зеленский здесь вообще как будто и ни при чем: его пригласили и ему сказали, что это украинский ветеран, — Зеленский и рад был за него похлопать. Это, конечно, был жуткий прокол парламентской службы протокола, а может, это и не было проколом: мол, раз он воевал против русских, то он годится и для того, чтобы его приветствовал парламент Канады», — добавил политолог.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский должен уйти в отставку после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады из порядочности и уважения к жертвам нацистского варварства.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских». Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина». Зеленский во время выступления в парламенте Канады аплодировал Хунке, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны.

Главный редактор независимого портала The Grayzone Макс Блюменталь обратил внимание на то, что от Зеленского так и не потребовали прокомментировать произошедшее.