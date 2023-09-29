Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
2DROTS
0:2
Завершен
Химки
Фонбет Кубок России|1/32 финала
Барыс
2:3
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
1:0
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
2:1
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
3:5
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
7:1
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
00:14, 29 сентября 2023Спорт

В США заявили о манипуляциях россиян в деле Валиевой

Глава USADA Тайгарт: перенос слушаний по делу Валиевой — манипуляциях россиян
Трэвис Тайгарт

Трэвис Тайгарт. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выскзаался о переносе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит USA Today.

«Мы за полное и безоговорочное соблюдение процессуальных норм, однако все это пахнет манипуляциями россиян», — заявил Тайгарт. Он посчитал, что система должна измениться, чтобы допинговые истории больше не повторялись.

28 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил слушания по делу о применении допинга Валиевой. Новые заседания по делу спортсменки пройдут 9 и 10 ноября.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому посоветовали бежать из страны

    Россия призвала ООН осудить теракт на «Северных потоках»

    Экс-вокалистка The Pussycat Dolls пришла на концерт в прозрачном комбинезоне

    Зеленского предупредили об ухудшении его положения из-за неудач ВСУ

    Саакашвили рассказал о главной любви своей жизни

    Названы преимущества истребителя пятого поколения Су-57

    Во Франции заявили об обсуждении необходимости переговоров по Украине на Западе

    В Российском городе девочка скончалась во время операции

    Москвич дошел пешком до Петербурга и перечислил главные трудности дороги

    В Конгрессе США захотели проголосовать за исключение Украины из бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости