В США заявили о манипуляциях россиян в деле Валиевой

Глава USADA Тайгарт: перенос слушаний по делу Валиевой — манипуляциях россиян

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выскзаался о переносе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит USA Today.

«Мы за полное и безоговорочное соблюдение процессуальных норм, однако все это пахнет манипуляциями россиян», — заявил Тайгарт. Он посчитал, что система должна измениться, чтобы допинговые истории больше не повторялись.

28 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил слушания по делу о применении допинга Валиевой. Новые заседания по делу спортсменки пройдут 9 и 10 ноября.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.