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09:10, 29 сентября 2023Спорт

Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу в предсезонном матче НХЛ

Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Колорадо» в предсезонной игре НХЛ

Фото: Matt Blewett-USA TODAY Sports / Reuters

«Миннесота Уайлд» дома обыграла «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:2. Победу хозяевам принес дубль российского нападающего Кирилла Капризова. Помимо него у «Миннесоты» отличились Алекс Голигоски и Юнас Бродин. У гостей заброшенными шайбами отметились Мэтт Штинбург и Райли Тафти.

24 сентября Капризов поделился ожиданиями от грядущего сезона в НХЛ. Он назвал целью клуба на сезон-2023/2024 выход в плей-офф. «Я собираюсь показать себя и сделать все, что в моих силах. Ожидаю, что команда сделает то же самое, будет показывать лучшее, на что мы способны. Это то, чего я ожидаю от себя и от команды», — заявил он.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне россиянина признали лучшим новичком НХЛ. В сезоне-2022/2023 Капризов провел 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 75 очков — забросил 40 шайб и отдал 35 результативных передач.

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    Ксения Курашкина
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