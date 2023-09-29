Конгрессмены отвергли проект финансирования правительства США

Конгрессмены не утвердили проект финансирования правительства США до 31 октября

Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, не смогла утвердить проект финансирования работы правительства страны до 31 октября, против которого выступали Сенат и Белый дом. Об этом сообщает CNN.

Документ отвергли 232 конгрессмена (все демократы и 21 республиканец), проголосовав против инициативы, ее поддержали 198 республиканцев.

Краткосрочный бюджет был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить уже в воскресенье.

Ранее Госдепартамент США начал подготовку к возможному шатдауну правительства страны с 1 октября. В ближайшие дни планируется определить, какие структуры продолжат функционировать, а какие приостановят свою деятельность.

Президент США Джо Байден признавал, что не готов к предотвращению шатдауна. Он заявил, что не знает, какие действия он мог бы предпринять, чтобы этого не произошло.

Шатдаун может произойти к 1 октября, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений. Как писало агентство Moody's, возможная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может привести к понижению кредитного рейтинга страны.