Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 29 сентября 2023Мир

Конгрессмены отвергли проект финансирования правительства США

Конгрессмены не утвердили проект финансирования правительства США до 31 октября

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, не смогла утвердить проект финансирования работы правительства страны до 31 октября, против которого выступали Сенат и Белый дом. Об этом сообщает CNN.

Документ отвергли 232 конгрессмена (все демократы и 21 республиканец), проголосовав против инициативы, ее поддержали 198 республиканцев.

Краткосрочный бюджет был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить уже в воскресенье.

Ранее Госдепартамент США начал подготовку к возможному шатдауну правительства страны с 1 октября. В ближайшие дни планируется определить, какие структуры продолжат функционировать, а какие приостановят свою деятельность.

Президент США Джо Байден признавал, что не готов к предотвращению шатдауна. Он заявил, что не знает, какие действия он мог бы предпринять, чтобы этого не произошло.

Шатдаун может произойти к 1 октября, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений. Как писало агентство Moody's, возможная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может привести к понижению кредитного рейтинга страны.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Конгрессмены отвергли проект финансирования правительства США

    Армения подала иск в суд ООН на Азербайджан

    В Петербурге опровергли информацию об очередях в военкоматы города

    Жена Валентина Голубенко рассказала о состоянии артиста после госпитализации

    ФСБ раскрыла земельную аферу и изъяла у чиновницы деньги и коллекцию украшений

    «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в РПЛ

    В НАТО выразили уверенность в продолжении помощи Украине со стороны Польши

    В Госдуме призвали запретить поставки нефти недружественным странам

    Популярный британский певец приобрел поместье для детских яслей

    Российских военных летчиков вооружили автоматами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости