Шведский боксер объяснил отказ от рукопожатия с россиянином

Швед Валлин заявил, что не пожал руку россиянину Гассиеву не из-за политики

Шведский боксер Отто Валлин рассказал, почему не стал пожимать руку россиянину Мурату Гассиеву. Его слова приводит ТАСС.

Валлин объяснил, что принял такое решение не из-за политики. «Бокс — это не дружба, у нас будет самый настоящий бой. Тут нет никакой политики, просто мы не друзья, перед боем я всегда так делаю», — заявил он.

Ранее 29 сентября Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым во время взвешивания. Бой в тяжелом весе состоится в Турции 30 сентября.

Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе россиянина 30 побед при одном поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету Валлина 25 побед и одно поражение.