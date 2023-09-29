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23:34, 29 сентября 2023Спорт

Шведский боксер объяснил отказ от рукопожатия с россиянином

Швед Валлин заявил, что не пожал руку россиянину Гассиеву не из-за политики

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Шведский боксер Отто Валлин рассказал, почему не стал пожимать руку россиянину Мурату Гассиеву. Его слова приводит ТАСС.

Валлин объяснил, что принял такое решение не из-за политики. «Бокс — это не дружба, у нас будет самый настоящий бой. Тут нет никакой политики, просто мы не друзья, перед боем я всегда так делаю», — заявил он.

Ранее 29 сентября Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым во время взвешивания. Бой в тяжелом весе состоится в Турции 30 сентября.

Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе россиянина 30 побед при одном поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету Валлина 25 побед и одно поражение.

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    Дарья Коршунова
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