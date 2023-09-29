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21:34, 29 сентября 2023Спорт

Шведский боксер отказался пожимать руку сопернику из России

Шведский боксер Валлин отказался от рукопожатия с россиянином Муратом Гассиевым
Мурат Гассиев

Мурат Гассиев. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Шведский боксер Отто Валлин отказался пожимать руку россиянину Мурату Гассиеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию бокса России.

Инцидент произошел на взвешивании перед их поединком в Турции. Бой в тяжелом весе пройдет 30 сентября.

«Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его. Это бокс, а не дружелюбный вечер. Я уважаю Мурата как боксера», — объяснил Валлин. Гассиев заявил, что нормально воспринял решение соперника и не обиделся.

Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе россиянина 30 побед при одном поражении, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету Валлина 25 побед и одно поражение.

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    Дарья Коршунова
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