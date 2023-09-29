В России создали фотомодули на кристалле для высокоточного оружия

«Ростех»: созданы российские фотомодули на кристалле для высокоточного оружия

Холдинг «Росэлектроника» создал матричные фотомодули на основе кристаллов кремния, предназначенные для использования в высокоточном оружии, в частности, для наведения ракет. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Изделия позволяют «видеть» объекты в любое время суток и способны формировать черно-белое и цветное изображения. Устройства отличаются низким энергопотреблением, разработаны из российских комплектующих и по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.

«Найденные технические решения будут использоваться при модернизации существующих и разработке новых видеосистем военного и гражданского назначения», — сказал генеральный директор научно-производственного предприятия «Пульсар» Сергей Боровой.

В августе в «Росэлектронике» (входит в «Ростех») сообщили, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) получат автоматические системы опознавания, работающие по принципу «свой-чужой».