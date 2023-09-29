Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления по «Северным потокам»

Полянский: Россия распространила в СБ ООН проект заявления по «Северным потокам»

Россия распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрыву ниток газопровода «Северный поток». Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», — отметил дипломат.

Ранее американский журналист Сеймур Херш раскрыл новые детали подрыва «Северных потоков». Он заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) смогло тщательно замести следы своего участия в организации диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По мнению Херша, США подорвали трубопроводы из-за боязни потерять влияние на ФРГ и Европу.

В феврале Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС), для установки бомб использовали подлодки.