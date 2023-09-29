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12:22, 29 сентября 2023Бывший СССР

В МИД призвали не допускать негативного влияния извне на отношения с Казахстаном

В МИД России понадеялись на работу с Казахстаном без негативного влияния извне

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия рассчитывает на эффективную работу с Казахстаном без негативного влияния на отношения извне. Об этом заявили в МИД РФ, пишет ТАСС.

В российском ведомстве призвали казахстанских партнеров не допускать «негативного внешнего воздействия на добрососедские связи», в том числе на торгово-экономическую кооперацию, которая «приносит большую выгоду обеим странам» и «полностью отвечает интересам их народов».

«Между Москвой и Астаной существует целый комплекс договоренностей, определяющих наши отношения как стратегическое партнерство и союзничество. Такой характер двусторонних связей включает конструктивное взаимодействие в сферах политики и безопасности, торговли, инвестиций и многих-многих других», — отметили в МИД.

При этом в министерстве подчеркнули, что Россия не намерена вмешиваться в отношения Казахстана с другими странами.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что власти республики однозначно будут соблюдать режим антироссийских санкций. Позднее он также заявил, что Казахстан «не является анти-Россией», и указал на контрпродуктивность санкционного противостояния для оздоровления международных отношений.

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    Алевтина Запольская
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