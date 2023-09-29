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16:50, 29 сентября 2023Спорт

Фитнес-эксперт рассказала о пользе шейпинга для здоровья и похудения

Эксперт Плеханова рассказала, что шейпинг помогает укрепить все группы мышц

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Фитнес-эксперт Марина Плеханова рассказала о пользе шейпинга для здоровья и похудения. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Шейпинг представляет собой систему формирования тела человека, то есть создание определенных телесных форм», — пояснила Плеханова. Она подчеркнула, что этот вид занятий помогает укрепить все мышечные группы, развить подвижность суставов, повысить общую выносливость организма, улучшить обмен веществ, координацию, психоэмоциональное состояние, а также работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

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Плеханова отметила, что средняя продолжительность тренировки должна быть в пределах одного часа. Хорошим дополнением к шейпингу, по ее словам, станет растяжка. При этом специалист посоветовала проконсультироваться с врачом перед началом занятий, потому что травмы, проблемы с суставами, период восстановления после операций, переломы и хронические заболевания могут послужить противопоказаниями к нагрузкам.

Ранее врач Рамил Шахвеледов и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева дали рекомендации по подготовке к тренировкам на улице. Эксперты посоветовали использовать пропускающую воздух одежду и составлять план занятия.

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    Ксения Курашкина
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