Эксперты дали рекомендации по подготовке к тренировкам на улице

Врач Шахвеледов посоветовал двухслойную одежду для уличных тренировок на холоде

Врач Рамил Шахвеледов и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева дали рекомендации по подготовке к тренировкам на улице. Их слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Одежда должна быть удобной, не стеснять движения и пропускать воздух. Учитывайте влажность воздуха и наличие ветра. Не забудьте про головной убор и солнцезащитные очки», — посоветовал Шахвеледов. Он добавил, что при температуре ниже минус пяти градусов по Цельсию одежду следует надевать в два слоя и полностью закрывать тело. Специалист подчеркнул, что не позднее чем за 2,5-3 часа до тренировки должен быть последний прием пищи.

Истягина-Елисеева отметила, что лучше составить план тренировок, начать с базовых упражнений (бег трусцой, прыжки на скакалке, приседания и отжимания) и постепенно добавлять к ним более сложные движения. Обязательный элемент занятия, по словам Шахвеледова, — разминка и заминка. «Следите за пульсом, чтобы контролировать нагрузку. Он должен быть в пределах 60-80 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений», — добавил он.

Ранее ученые Бирмингемского университета назвали идеальное время для приема пищи для занимающихся спортом. В результате исследования выяснилось, что упражнения натощак — лучший вариант для снижения веса. Отмечается, что тело восполняет недостаток энергии за счет жировой ткани.