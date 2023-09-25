Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
12:55, 25 сентября 2023Спорт

Ученые назвали идеальное время для приема пищи для занимающихся спортом

Ученые Бирмингемского университета: тренировки натощак помогают снижать вес

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Ученые Бирмингемского университета, Университет Бата, Ньюкаслского университета и Университета Стерлинга назвали идеальное время для приема пищи для занимающихся спортом. Результаты их исследования приводит Voice.

Ученые проанализировали расход энергии 12 здоровых мужчин в возрасте от 20 до 26 лет. Показатели замеряли в трех случаях: когда участник завтракал, а потом отдыхал; когда он ел за два часа до занятий спортом; и когда человек пропускал завтрак и сразу приступал к тренировке.

В результате исследования выяснилось, что упражнения натощак — лучший вариант для снижения веса. Отмечается, что тело восполняет недостаток энергии за счет жировой ткани. Кроме того, занятия до завтрака помогают поддерживать низкий уровень инсулина.

В июле фитнес-эксперт Руслан Гой рассказал о способствующих сбросу веса утренних привычках. Он призвал следить за режимом сна и заниматься натощак.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали неопределенным будущее российских миротворцев в Карабахе

    «Росатом» указал на единственную угрозу для ЗАЭС

    Москвич прокатился на электродиване и попал на видео

    Нефтедобывающим странам предложили делиться доходами от сырья

    В Молдавии назвали неопределенным происхождение упавшей в Приднестровье ракеты

    «Одноклассники» представили масштабное обновление соцсети

    Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

    Россияне послушают книги в озвучке звезды «Полицейского с Рублевки»

    Россия объявила в розыск выдавшего санкцию на «арест» Путина главу МУС

    В российском регионе женщина пострадала при обстреле автодороги ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости