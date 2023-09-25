Ученые назвали идеальное время для приема пищи для занимающихся спортом

Ученые Бирмингемского университета: тренировки натощак помогают снижать вес

Ученые Бирмингемского университета, Университет Бата, Ньюкаслского университета и Университета Стерлинга назвали идеальное время для приема пищи для занимающихся спортом. Результаты их исследования приводит Voice.

Ученые проанализировали расход энергии 12 здоровых мужчин в возрасте от 20 до 26 лет. Показатели замеряли в трех случаях: когда участник завтракал, а потом отдыхал; когда он ел за два часа до занятий спортом; и когда человек пропускал завтрак и сразу приступал к тренировке.

В результате исследования выяснилось, что упражнения натощак — лучший вариант для снижения веса. Отмечается, что тело восполняет недостаток энергии за счет жировой ткани. Кроме того, занятия до завтрака помогают поддерживать низкий уровень инсулина.

В июле фитнес-эксперт Руслан Гой рассказал о способствующих сбросу веса утренних привычках. Он призвал следить за режимом сна и заниматься натощак.