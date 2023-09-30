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17:26, 30 сентября 2023Россия

В Совфеде ответили на заявление ФРГ о праве ВСУ атаковать территорию России

Сенатор Климов назвал заявление ФРГ о праве ВСУ атаковать Россию опасным
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Слова председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по территории России опасные. Так в беседе с «Лентой.ру» ответил на заявление ФРГ заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«У меня такая точка зрения, что вступать в перепалку с абсолютно безответственными деятелями, особенно в Евросоюзе, контрпродуктивно. На подобные деяния нужно отвечать военно-техническим способом, и правовым в частности, возбуждать уголовные дела. Я имею в виду реальный факт, пока это только слова. Хотя, конечно, слова опасные», — заявил Климов.

Ранее Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что крылатые ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, а их использование ВСУ для нанесения ударов по целям на российской территории разрешено международным правом.

27 сентября стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц отложил поставку Украине высокоточных ракет дальнего радиуса действия Taurus производства ФРГ. Собеседники издания The Washington Post рассказали, что соответствующее решение было принято из-за опасений в связи с риском прямой военной конфронтации с Россией.

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