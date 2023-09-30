Стало известно о 20 миллионах «ушедших в себя» россиян

Глава ВЦИОМ Федоров: 20 миллионов россиян «ушли в себя» из-за событий в стране

Глава ВЦИОМ, социолог Валерий Федоров заявил, что приблизительно 20 миллионов россиян «ушли в себя» на фоне происходящих в стране событий за последние пять лет. Соответствующее интервью публикует РБК.

Специалист рассказал, что во всем российском обществе преобладает тревожность.

«С середины 2018 года страна находится в сложном социально-психологическом состоянии. Сначала пенсионная реформа, потом пандемия, а теперь СВО. Все это очень тяжело. Выросло девиантное поведение, снизилось деторождение. Людям приходится прилагать больше усилий, чтобы сохранить контроль над своей жизнью. Это сильно выматывает. Рисков и угроз стало больше, и люди это чувствуют. Каждый день может принести неожиданности: налет беспилотников на Кремль, удар по Крымскому мосту, мобилизация, мятеж [бизнесмена Евгения] Пригожина», — пояснил социолог.

При этом эксперт добавил, что после начала военной операции на Украине россияне разделились на несколько групп. «Для одних операция стала долгожданным событием, которое позволило им мобилизоваться. Для других — шоком, травмой, стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию. Для третьих — возможностью прилично заработать, в том числе рискуя собственной жизнью и здоровьем», — высказался собеседник издания.

В заключение Федоров добавил, что оставшаяся в стране основная часть населения намеренно не интересуется происходящим в зоне боевых действий и старается делать вид, что ничего не изменилось. «Это, мелкие буржуа, столичный средний класс — московский, петербургский, екатеринбургский...», — подчеркнул глава ВЦИОМ.

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