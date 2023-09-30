Шольц настоял на введении более строгого контроля на внешних границах ЕС

Шольц настоял на контроле за границами ЕС из-за большого наплыва беженцев в ФРГ

В настоящее время в Германию стремится слишком большое количество беженцев, из-за чего стоит ввести более строгий контроль на внешних границах Европейского союза (ЕС). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Помимо этого, он настоял на том, чтобы во всех странах ЕС мигранты проходили процедуру регистрации.