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15:32, 30 сентября 2023Мир

Шольц настоял на введении более строгого контроля на внешних границах ЕС

Шольц настоял на контроле за границами ЕС из-за большого наплыва беженцев в ФРГ

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В настоящее время в Германию стремится слишком большое количество беженцев, из-за чего стоит ввести более строгий контроль на внешних границах Европейского союза (ЕС). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Помимо этого, он настоял на том, чтобы во всех странах ЕС мигранты проходили процедуру регистрации.

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    Варвара Кошечкина
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