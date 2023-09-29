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17:43, 29 сентября 2023Мир

В Италии обвинили немецкие организации в завозе нелегальных мигрантов в страну

Radio Genoa: немецкие организации завозят нелегалов в Италию за счет ФРГ

Фото: Julius Kalinskas / Globallookpress.com

Немецкие неправительственные организации (НПО), финансируемые за счет властей ФРГ, завозят нелегальных мигрантов в Италию. С таким обвинением в своем аккаунте X (бывший Twitter) выступило итальянское радио Radio Genoa.

«В настоящее время в Средиземном море находятся восемь судов немецких НПО, собирающих нелегальных иммигрантов для выгрузки в Италии», — сказано в публикации.

В Radio Genoa на фоне миграционного кризиса выразили надежду, что к власти в Германии на будущих выборах придет правая немецкая партия «Альтернатива для Германии», чтобы «остановить это самоубийство Европы».

Ранее стало известно, что Франция направит войска на границу с Италией из-за притока мигрантов на остров Лампедуза. «DGSI (служба внешней разведки) направит в кантон Ментон сотрудников для опроса арестованных на границе нелегальных мигрантов для выявления подозреваемых в терроризме», — сообщает радиостанция.

Париж также принял решение направить дроны для наблюдения за границей и разместить четыре мобильных подразделения в Приморских Альпах.

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    Виктория Кондратьева
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