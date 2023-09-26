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14:57, 26 сентября 2023Мир

В Германии ужесточили контроль границы из-за контрабанды мигрантов

Глава МВД ФРГ Фезер вводит новые меры контроля на границе из-за контрабандистов

Фото: Ronald Wittek / Getty Images

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер вводит новые меры пограничного контроля для улучшения борьбы с контрабандой мигрантов. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Фезер заявила о необходимости разместить персонал в районе границы и ужесточить контроль для того, чтобы люди не могли перемещаться и затем пересекать границу в других местах. «Если мы поймаем контрабандистов, это будет иметь большое значение, потому что на данный момент у нас такое ощущение, что каждый четвертый или пятый человек приезжает в страну через контрабандистов», — добавила глава МВД ФРГ.

Немецкое информационное агенство DPA сообщает, что полиция Германии провела масштабную операцию по обыску квартир и других помещений в связи с подозрением на контрабандный ввоз мигрантов и обнаружила более 100 сирийских граждан, нелегально находящихся в стране. Кроме того, было арестовано пять предполагаемых контрабандистов — три женщины и двое мужчин.

Их подозревают в незаконной контрабанде людей на коммерческой основе, подделке документов, а также отмывании денег, так как на полученные от мигрантов деньги они покупали золото, чтобы избавится от купюр. По данным следствия, за нелегальную доставку в ФРГ мигранты платили по 3000-7000 евро (от 306 до 714 тысяч рублей).

Ранее Фезер заявила о желании усилить контроль на границах с Польшей и Чехией. По ее словам, дополнительный контроль должен осуществляться посредством выборочного досмотра.

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    Дарья Балацкая
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