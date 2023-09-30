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07:38, 30 сентября 2023Мир

Раскрыт план Байдена на случай шатдауна

CNN: Байден планирует собрать свой кабинет для обсуждения мер в случае шатдауна
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден в начале следующей недели соберет свой кабинет, чтобы обсудить меры на случай потенциального прекращения финансирования правительства — шатдауна, который может начнется в воскресенье, 1 октября. Планы главы государства раскрыл телеканал CNN со ссылкой на четырех чиновников администрации.

По словам одного из них, Байден в выходные останется в Вашингтоне, для поддержания связи со своей командой по законодательным вопросам и получения обновленной информации о любых переговорах в Конгрессе о шатдауне.

Как сообщает вещатель, Белый дом начинает регулярное общение с агентствами и своим персоналом по вопросам о том, чего ожидать в случае прекращения финансирования. Кроме того, «агентства приступили к собственному планированию на случай непредвиденных обстоятельств».

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Собеседники телеканала рассказали, что «разрабатываются планы на случай шатдауна», который может продлиться несколько недель, при этом в американской администрации нет единого мнения о том, сколько он может продолжаться.

В сообщениях сотрудникам о процедурах закрытия Белый дом признал «неопределенность», поскольку Конгресс США до сих пор не достиг соглашения о государственном финансировании.

Ранее Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, не смогла утвердить проект финансирования работы правительства страны до 31 октября, против которого выступали cенат и Белый дом.

Госдепартамент США начал подготовку к возможному шатдауну правительства страны с 1 октября. В ближайшие дни планируется определить, какие структуры продолжат функционировать, а какие приостановят свою деятельность.

Шатдаун может произойти к 1 октября, если не будут приняты находящиеся на рассмотрении законопроекты о ежегодном финансировании правительственных учреждений. Как писало агентство Moody's, возможная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может привести к понижению кредитного рейтинга страны.

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