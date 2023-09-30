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09:48, 30 сентября 2023Спорт

Стало известно о решении по российским лыжникам на новый сезон

Aftonbladet: FIS продлит отстранение российских лыжников на новый сезон

Фото: Michel Cottin / Agence Zoom / Getty Images

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлит санкции в отношении россиян и белорусов на новый сезон. О решении стало известно Aftonbladet.

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг рассказал, что FIS отказалась снимать отстранение с россиян. «Швеция вместе со скандинавскими странами поддержала эту позицию, так что мы довольны», — заявил он.

В сентябре 2022 года шведские лыжники выступили против возвращения россиян на международные турниры. Вильям Поромаа назвал возможное решение неприятным и отказался выступать с россиянами на Кубке мира. Чемпионка мира Фрида Карлссон также отметила, что не поддерживает допуск российских спортсменов.

Российские лыжники пропускают международные старты из-за санкций FIS. Впервые отечественные спортсмены были отстранены в марте 2022-го.

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    Анастасия Борисова
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