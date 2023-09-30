«Известия»: в России обнаружили сосиски с когтями крыс

В России обнаружили сосиски бренда «Сливушки» ЗАО «Стародворские колбасы» с когтями крыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ с предостережением предприятию от Генпрокуратуры РФ от 19 сентября.

Жалоба с фотографиями некачественного продукта поступила в управление Роспотребнадзора по Курганской области и была перенаправлена в управление ведомства по Владимирской области. Надзорный орган усмотрел в товаре «нарушение требований технических регламентов».

Как пояснил зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, к сожалению, в условиях моратория на проверки предприятия ослабляют контроль на своих производствах, последствиями чего становятся снижение качества продукции и различные инциденты, которые могут навредить здоровью человека.

Павлов подчеркнул, что данный случай говорит о том, что на предприятии очень серьезные проблемы с соблюдением правил безопасности.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение женщине, являющейся директором компании Greenbox, в связи с массовым отравлением людей после употребления готовой еды. По данным Роспотребнадзора, число отравившихся кулинарной продукцией Greenbox из доставки превысило 270.