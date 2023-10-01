Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
2:0
Завершен
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Куньлунь Ред Стар
0:0
1-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|10-й тур
Уго Умбер
Завтра
07:30 (Мск)
Даниил Медведев
Пекин (м)
14:52, 1 октября 2023Спорт

Глава IIHF высказался о возможном допуске юниорской сборной России до турниров

Глава IIHF Тардиф допустил возвращение юниорской сборной России на турниры

Фото: Dennis Pajot / Getty Images

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о возможном допуске юниорской сборной России до турниров под эгидой организации. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что не нужно проводить параллелей с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который допустил до турниров сборную России, составленную из игроков до 17 лет. «Тем более у нас нет турниров, где бы участвовали команды до 17 лет. Команды до 18 лет? Решение на сезон-2023/24 уже принято. Это возможно только в сезоне-2024/2025, если для этого будут соответствующие условия», — заявил Тардиф.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Ранее исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил вернуть на международные турниры сборные России среди игроков до 17 лет. Отмечалось, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна. После этого ряд стран объявил о бойкоте матчей с командами России.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости

    Сунак разъяснил планы по отправке британских инструкторов на Украину

    Россияне пристали к подросткам из-за цвета шнурков

    «Факел» победил «Сочи» в матче аутсайдеров РПЛ

    В Россию приедет вице-президент Венесуэлы

    Мать Виктории Бони отреагировала на ее пластику

    Эрдоган высказался о теракте в Анкаре

    Стало известно о смерти народного артиста России Коняева

    Дзюба показал видео с синяком на глазу

    В Польше прошел марш оппозиции перед выборами

    Житель Екатеринбурга кинул два коктейля Молотова в кафе и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости