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23:44, 1 октября 2023Спорт

Три российских хоккеиста попали в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ

Капризов, Шестеркин и Василевский попали в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ
Андрей Василевский

Андрей Василевский. Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Три россиянина попали в топ-20 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг опубликован на странице NHL Network в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин занял 18-е место в списке, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — 17-е, а Андрей Василевский, защищающий ворота «Тампы-Бэй Лайтнинг», расположился на 14-й строчке.

Ранее НХЛ опубликовала имена спортсменов, занявших места в топ-30 рейтинга. 30-ю позицию занял капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. На данный момент он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ следом за канадцем Уэйном Гретцки.

26-летний Капризов выступает в НХЛ с 2020 года. 27-летний Шестеркин играет в лиге с 2019 года, а 29-летний Василевский — с 2014-го. Вместе с «Тампой» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли.

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    Ксения Курашкина
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