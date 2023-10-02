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10:24, 2 октября 2023Наука и техника

Премиальный iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 Pro Max подешевел в России до 110 тысяч рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Флагманский смартфон Apple 2022 года подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно информации медиа, премиальный телефон можно приобрести за 110 тысяч рублей или дешевле. На старте продаж осенью 2022 года девайс оценивали минимум в 115 тысяч рублей. По словам журналистов портала, основные опции смартфон до сих пор актуальны.

Также авторы издания отметили, что iPhone 15 Pro Max, представленный 12 сентября, доступен в России минимум за 190 тысяч рублей. «Не все готовы отдать столько за смартфон, каким бы топовым он ни был. Предложения с прошлогодним "Про Макс" на его фоне выглядят приятнее», — говорится в материале.

Смартфон 14 Pro Max получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с вырезом Dynamic Island, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. Аппарат оснащен тройной камерой с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей, батареей емкостью 4323 миллиампер-часов.

Ранее сообщалось, что iPhone 13 подешевел на российском рынке до 65 тысяч рублей. На старте продаж осенью 2021 года смартфон был оценен в 80 тысяч рублей.

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    Андрей Ставицкий
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