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16:12, 2 октября 2023Силовые структуры

Начальник кубанского главка МЧС обжаловал свой арест по коррупционному делу

Глава кубанского ГУ МЧС Волынкин обжаловал арест по делу о коррупции
Начало событий в новости Начальник кубанского главка МЧС помещен под стражу по делу о коррупции

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Защита намерена обжаловать заключение под стражу начальника главного управления (ГУ) МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Апелляционная жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.

Ранее Басманный суд арестовал главу кубанского главка по коррупционному делу. Он обвиняется по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ при приемке работ по неисполненному госконтракту, общий ущерб по которому составил около трех миллионов рублей.

Генерал-лейтенант пробудет под арестом до 27 ноября. В зале суда он признал свою причастность к коррупционному делу.

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