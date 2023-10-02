Бах ответил на обвинения в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян

Бах заявил, что МОК предлагает россиянам нейтральный статус с учетом правил

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на обвинения в двойных стандартах из-за введения нейтрального статуса для российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

Функционер заявил, что организации непросто прийти к балансу в нынешней ситуации, однако в МОК стараются найти выход, соблюдая при этом одинаковые для всех спортсменов правила. «Учитывая уважение к правилам, мы переходим к статусу нейтральных спортсменов», — добавил он.

Бах подчеркнул, что если бы международные соревнования проводились только между странами, чьи государства думают одинаково, то тогда бы международные соревнования больше не могли бы выполнять объединяющую функцию. Он добавил, что в данный момент миссия МОК — защитить спортсменов.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.