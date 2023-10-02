Евро подорожал до 104 рублей

Курс евро на Московской бирже превысил отметку в 104 рубля

Курс евро во время торгов на Московской бирже превысил отметку в 104 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На пике стоимость валюты доходила до 104,5 рубля за единицу — рекордного уровня с 14 сентября. С открытия торгов евро подорожал почти на рубль. На момент написания материала его стоимость скорректировалась до 103,88 рубля, прибавив с начала дня 63 копейки (плюс 0,61 процента).

Курс доллара тем временем также растет: с открытия биржи он прибавил 38 копеек. На максимуме американская валюта торговалась на отметке в 98,7 рубля. Позднее цена скорректировалась до 98,35 рубля.

В Министерстве экономического развития обозначили пик укрепления российской валюты к июню 2024 года до 87,5 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро. В ведомстве ждут, что доллар к концу 2023 года подешевеет до 94 рублей, а «новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рублей за доллар». Европейская валюта, по прогнозу Минэкономразвития, будет находиться ниже отметки в 100 рублей с мая по сентябрь 2024 года.

Опрошенные «Известиями» аналитики считают, что к концу октября курс доллара может превысить отметку в 105 рублей. Экономист Владимир Григорьев заявил, что в начале октября американская валюта будет стоить 97 рублей, курс евро может оставаться в пределах 103 рублей, а юань будет продаваться за 13 рублей. Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард предположил, что благодаря политике властей рубль удержится от сильного падения и к концу октября доллар вернется к психологической отметке в 100 рублей.

